Sürücüsünün baygınlık geçirdiği kamyonet markete böyle girdi

Yalova’da geçtiğimiz haftalarda sürücüsünün baygınlık geçirmesi sonucu markete giren kamyonetin kaza görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 8 Temmuz tarihinde YalovaTermal karayolunda 77 BJ 281 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon başında baygınlık geçirdi. Şeker hastası olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve sonrasında da markete çarparak durdu. Sürücünün yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın şerit değiştirerek markete doğru yöneldiği ve markete çarptığı görülüyor. Bu sırada kavşaktan bir araç dönüş yaparken, jandarma trafik ekipleri de şans eseri kazanın olduğu bölgede bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.