Şirketin musluğundan su içti, 10 lira bırakıp helallik istedi

Yalova’da bir oto ekspertiz firmasının musluğundan su içtikten sonra yanına 10 lira bırakıp helallik isteyen vatandaş, takdirle karşılandı.

YalovaBursa karayolunda hizmet veren bir oto ekspertiz firmasında iş yerine gelen çalışanlar lavabonun başında bırakılan notla parayı görüce şaşırdı. Kamera görüntülerinden uzun süredir yürüdüğü ve susadığı tahmin edilen bir kişi, firmanın ön bahçesinde bulunan lavaboya giderek musluktan su içti. Su içtikten sonra lavabonun başına 2 tane 5 lira yerleştiren adam, içtiği su için de işletme sahibinden helallik istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

Dükkan sahibi Metehan Çamçınarlı, dükkanı açarken hortumun başındaki not ile paraları fark ettiklerini söyledi. Bunu da sosyal medyada paylaştıklarını ifade eden Çamçınarlı, “Kamera görüntülerinden bu notu bırakan ağabeyimizi izledik. Aslında suyu çok fazla kullanmamasına rağmen böyle bir not bırakmış. Biz dükkanımız açıkken bile kullanıp kimse bir şey söylemiyor bile. Böyle bir notun bırakılması duygulandırdı. Böyle şeylere önem verildiğini görmek sevindirdi” diye konuştu.



Parayı sokak hayvanlarına mama almak için harcayacak

Çamçınarlı, miktarın üzerine katkı sağlayarak yine bir hayırlı iş yapmak istediklerini sözlerine ekleyerek, “Üstünü tamamlayıp bir çuval mama alalım burada sokak hayvanlarına verelim. Bu güzel olayın böyle de bir sonucu olsun” dedi.

İşletmenin ustası Cenk Baldırcı ise böyle davranışları görünce insanın şaşırdığını ifade ederek, “Bu devirde onca yaşanan şeylerden sonra şaşırıyor insan. Bir lokmalık suyu içtikten sonra helallik istenmesi insanları şaşırtıyor. Sonuna kadar helali hoş olsun ağabey her zaman gelebilir. Her zaman çayımızı çorbamızı içmeye bekleriz” ifadesini kullandı.

