Esenköy’de sema gösterisi

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Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde sema gösterisi gerçekleştirildi.

Sevgi ve Hoşgörüye Davet Edenler, Genç Semazenler Derneği'nin gösterisi Esenköy Meydanı’nda yapıldı. Esenköy Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kuranı Kerim okunurken ve ilahiler okundu. Ardından ise semazenler tarafından sema gösterisi gerçekleştirildi. Sema gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Şehitler için düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliği Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de takip etti.

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