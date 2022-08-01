15. Kültür Festivali finali Murat Dalkılıç ve İrem Derici ile yapıldı

Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Kültür Festivali, ünlü sanatçılar Murat Dalkılıç ve İrem Derici'nin konserleriyle final yaptı.

Altınova Belediyesi 15. Kültür Festivali’nin üçüncü gününde Hersek sahili renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan davetliler, Altınova Belediyesi Hanımeli Doğal Ürünler Çarşısı ve tarihi etnografik sergisini gezerken, çocuklar da oyun parkurlarında doyasıya eğlendiler. Gece ise ilk olarak ünlü sanatçı İrem Derici sahne aldı. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan İrem Derici’ye Altınova Belediye Başkanı Metin Oral doğa pasaportu ve çiçek takdim etti.

Ardından sahneye Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Murat Dalkılıç çıktı. Ünlü sanatçı Yalovalılara unutamayacakları bir gece yaşattı. Konserde Murat Dalkılıç’ın seslendirdiği şarkılara dinleyiciler hep birlikte eşlik etti. Binlerce hayranının önüne çıkan Murat Dalkılıç sahne performansıyla herkesten tam not aldı.

Başkan Oral, konserde Murat Dalkılıç’a da çiçek ve doğa pasaportu takdim etti.

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