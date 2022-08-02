Yalova merkezli 3 ilde kaçak göçmen operasyonu



Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA)YALOVA merkezli 3 ilde polis ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda, Afganistan uyruklu 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Ayrıca baskın yapılan 11 evde 32 kaçak göçmen yakalandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Afganistan uyruklu 4 şüphelinin genellikle aynı uyruklu göçmenleri kaçak yollardan Türkiye´ye getirdikleri, bu kişileri günlük işlerde çalıştırarak kazandıkları paradan komisyon aldıkları ve parayı `Hawala´ yöntemiyle akladıkları bilgisine ulaştı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Yalova, İstanbul ve Sakarya´daki 11 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu F.A.N., M.T., İ.A. ile F.A. yakalanıp, gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerdeki 32 kaçak göçmen de yakalanıp, haklarında idari soruşturma başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ile yakalanan 32 kaçak göçmen, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-08-02 11:16:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.