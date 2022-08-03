İş makinesiyle uçuruma yuvarlandı, hastanede kurtarılamadı

Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA'da, tamir ettiği iş makinesine test için binen Nuh Bakır (47), frenin boşalmasıyla uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Bakır, hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Kurtköy Mahallesi'nde meydana geldi. Orman yolu projesi için kullanılan iş makinesi arızalandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden iş makinesinin tamiri için Nuh Bakır çağrıldı. Bakır, tamir ettiği iş makinesine binerek test etmek istedi. Bu sırada iş makinesinin freni boşalarak uçuruma yuvarlandı, Bakır ise kazada ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-08-03 12:08:28
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