Şarkıcı Emre Kaya Yalova´da sahne aldı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şarkıcı Emre Kaya Yalova´da sahne aldı 

DHA

Şarkıcı Emre Kaya Yalova´da sahne aldı 


YALOVA, (DHA) Şarkıcı Emre Kaya, Marmara´nın incisi Yalova´da verdiği konserle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.   Şarkıları, yorumu ve sahne performansıyla da konserlerin aranan ismi olan Emre Kaya, son olarak Marmara´nın incisi Yalova´da sevenleriyle buluştu. Ünlü popçu, hayranlarının yoğun tezahüratlarıyla çıktığı sahnede, usta yorumu kadar bitmek bilmeyen enerjisi ve danslarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Gördüğü coşku dolu kalabalığa teşekkür eden Kaya, "Dördüncü kez geldiğim Yalova´da her gelişimde daha da artan sevgiyle izlenmek çok güzel bir mutluluk. Bir sanatçı daha başka ne ister" dedi. HAYRAN BIRAKTI Tüm eserlerini dinleyicileriyle birlikte seslendiren Emre Kaya hem duygusal hem hareketli parçalardaki performansıyla kendisine hayran bıraktı. İlkbaharla birlikte art arda vermeye başladığı konserlerini yazın boğucu sıcaklarında da sürdürüp, gittiği her kentte fırtına gibi esen Emre Kaya, konserlerinde "Usta Şarkılar" projesinin yanı sıra konser verdiği kitlenin taleplerine göre repertuvarını oluşturuyor.  `Benim için önemli olan tek şey dinleyicilerim ile keyifli vakit geçirip, kendi istediğim repertuvar ile değil o ortamda olması gereken repertuar ile geceyi unutulmaz hale getirmektir´ diyen Emre Kaya, sosyal medya hesabından Usta Şarkılar projesinin yakaladığı başarıdan da söz etti. SEVENLERİNE MESAJ Emre Kaya, "Ben hayal ettim ve sizler için hazırladım. Bu albümdeki hayallerime ortak olduğunuz. Her geçen gün hızla büyüyen bir aile oluyoruz" ifadelerine yer verdi. KONSERLER SÜRECEK Söz yazarı, besteci, müzisyen ve yorumcu kimliğiyle milyonların hayranlığını kazanan ünlü sanatçı; Yalova Festivalinin ardından 3 Ağustos´ta Kocaeli Hayal Kahvesi, 6 Ağustos´ta Kartal Jolly Joker ve 11 Eylül'de Manisa Sarıgöl Festivalinde sahne almaya hazırlanıyor. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Yalova / Merkez YALOVA, (DHA) -
2022-08-03 15:35:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

7. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası Yalova'da başladı
YEREL HABERLER 7. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası Yalova'da ...
Yalova’da 7. Balkan Güreş Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Yalova’da 7. Balkan Güreş Turnuvası başladı
İş makinesiyle uçuruma yuvarlandı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER İş makinesiyle uçuruma yuvarlandı, hastanede ...
Yalova merkezli 3 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama Operasyonda yakalanan 32 düzensiz göçmenden 18’i sınır dışı edilirken 14 kişinin işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Yalova merkezli 3 ildeki göçmen kaçakçılığı ...
Yalova'da dere yatağına devrilen iş makinesinin altında kalan tamirci öldü
YEREL HABERLER Yalova'da dere yatağına devrilen iş makinesinin ...
Yalova’da dere yatağına düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yalova’da dere yatağına düşen kepçenin operatörü ...
Aksa Akrilik ve Akkim, 'Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi' araştırmasında yer aldı
YEREL HABERLER Aksa Akrilik ve Akkim, 'Türkiye’nin En Büyük 500 Özel ...
Studenicani ve Tuzi heyetleri, Altınova’ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Studenicani ve Tuzi heyetleri, Altınova’ya hayran ...
Yalova'da iş yerine ait çiçeğin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yalova'da iş yerine ait çiçeğin çalınması güvenlik ...
Yalova’da çiçek hırsızı kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Yalova’da çiçek hırsızı kameralara yakalandı
Yalova merkezli 3 ilde kaçak göçmen operasyonu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Yalova merkezli 3 ilde kaçak göçmen operasyonu/ Ek ...
Yalova merkezli 3 ilde kaçak göçmen operasyonu
YEREL HABERLER Yalova merkezli 3 ilde kaçak göçmen operasyonu
Yalova merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Yalova merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı ...
GÜNCELLEME - Yalova merkezli operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Yalova merkezli operasyonda 32 düzensiz ...
Yalova merkezli operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Yalova merkezli operasyonda 32 düzensiz göçmen ...
Altınova’da 18. Sünnet Şöleni coşkusu
YEREL HABERLER Altınova’da 18. Sünnet Şöleni coşkusu
Yalova Belediyesi’nin etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’nin etkinliğinde çocuklar doyasıya ...
Yalova’da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşı uyardı
YEREL HABERLER Yalova’da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşı ...
Yalova Belediyesi’nin yosunla mücadelesi devam ediyor
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’nin yosunla mücadelesi devam ediyor
15. Kültür Festivali finali Murat Dalkılıç ve İrem Derici ile yapıldı
YEREL HABERLER 15. Kültür Festivali finali Murat Dalkılıç ve İrem ...
Yalovalı kadınlar Bursa’nın tarihi mekanlarını gezdi
YEREL HABERLER Yalovalı kadınlar Bursa’nın tarihi mekanlarını gezdi
Esenköy’de sema gösterisi
YEREL HABERLER Esenköy’de sema gösterisi
Yalova Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi
Şirketin musluğundan su içti, 10 lira bırakıp helallik istedi
YEREL HABERLER Şirketin musluğundan su içti, 10 lira bırakıp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.