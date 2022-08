Şarkıcı Emre Kaya Yalova´da sahne aldı 

YALOVA, (DHA) Şarkıcı Emre Kaya, Marmara´nın incisi Yalova´da verdiği konserle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıları, yorumu ve sahne performansıyla da konserlerin aranan ismi olan Emre Kaya, son olarak Marmara´nın incisi Yalova´da sevenleriyle buluştu. Ünlü popçu, hayranlarının yoğun tezahüratlarıyla çıktığı sahnede, usta yorumu kadar bitmek bilmeyen enerjisi ve danslarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Gördüğü coşku dolu kalabalığa teşekkür eden Kaya, "Dördüncü kez geldiğim Yalova´da her gelişimde daha da artan sevgiyle izlenmek çok güzel bir mutluluk. Bir sanatçı daha başka ne ister" dedi. HAYRAN BIRAKTI Tüm eserlerini dinleyicileriyle birlikte seslendiren Emre Kaya hem duygusal hem hareketli parçalardaki performansıyla kendisine hayran bıraktı. İlkbaharla birlikte art arda vermeye başladığı konserlerini yazın boğucu sıcaklarında da sürdürüp, gittiği her kentte fırtına gibi esen Emre Kaya, konserlerinde "Usta Şarkılar" projesinin yanı sıra konser verdiği kitlenin taleplerine göre repertuvarını oluşturuyor. `Benim için önemli olan tek şey dinleyicilerim ile keyifli vakit geçirip, kendi istediğim repertuvar ile değil o ortamda olması gereken repertuar ile geceyi unutulmaz hale getirmektir´ diyen Emre Kaya, sosyal medya hesabından Usta Şarkılar projesinin yakaladığı başarıdan da söz etti. SEVENLERİNE MESAJ Emre Kaya, "Ben hayal ettim ve sizler için hazırladım. Bu albümdeki hayallerime ortak olduğunuz. Her geçen gün hızla büyüyen bir aile oluyoruz" ifadelerine yer verdi. KONSERLER SÜRECEK Söz yazarı, besteci, müzisyen ve yorumcu kimliğiyle milyonların hayranlığını kazanan ünlü sanatçı; Yalova Festivalinin ardından 3 Ağustos´ta Kocaeli Hayal Kahvesi, 6 Ağustos´ta Kartal Jolly Joker ve 11 Eylül'de Manisa Sarıgöl Festivalinde sahne almaya hazırlanıyor. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Yalova / Merkez YALOVA, (DHA) -

2022-08-03 15:35:19



