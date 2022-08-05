Akşener: Yeni siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşener: Yeni siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz (2)

DHA

Akşener: Yeni siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz (2)


'BU HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE YIKACAĞIZ'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Termal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Akşener, Yalova merkezde düzenlenen mitinge katıldı. Burada yaptığı konuşmasında, KPSS sınavı ve atamaları üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, "Senin çocuğun mülakatta 92 puanla elenirken 58 puanlı yanındaki arkadaşı ayısı olduğu için, dayısı olduğu için atanamaz. Senin çocuğun bütün imtihanları geçip mülakatta 86 puanla, 92 puanla elenip, 52,58, 62 gibi puanla atananlar varsa bu ülkede harami bir düzen var demektir. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız" dedi.
'CEPLERİ DOLDURMAYA KARAR VERDİLER'
İktidarın ve iktidara bağlı belediyelerin kamu kaynaklarını yanlış kullandığını belirten Akşener, "Ben burada PKK'lıyım ama Diyarbakır'da faili meçhulüm. İkisi birbirinden taban tabana zıt. Ben hangisiyim kardeşim? Karar verin yalancılar. Tam 24 milyar lirayı cebinizden aldılar, Sayın Erdoğan'ın aile dostunun cebine koydular. Yazık. İtibardan tasarruf olmaz dediler. Siz çırak çıktınız, bu paralar sizin cebinizden çıktı. Ankapark diye bir yer var. Böyle bir şey yok. Tam 14 milyar lira. Garibim dinozorlar bağırıyorlar. İnsanlar dinozorların içindeki süngerleri çalmış. İkisinin toplamı 38 milyar lira. 38 milyar cebinizden çıkıp birilerinin cebine çıktı. Çiftçinin nisan ayında buğdaya atamadığı gübreyi, bedava verebilirdik. KYK borçlarının tümü silinebilirdi. Bu 38 milyar lira ile atanamayan öğretmenler atanabilirdi. EYT'lilerin mevzusu çözülebilirdi. Asgari ücreti tekrar bugünün şartlarına getirmek mümkün olabilirdi. Onun yerine cepleri doldurmaya karar verdiler. Ama bu harami düzeni yıkmak sizin ve bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu. Yalova'daki programlarını tamamlayan Akşener, kentten ayrıldı. (DHA)Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/ YALOVA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU
2022-08-05 18:56:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşener: Yeni siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz
YEREL HABERLER Akşener: Yeni siyaset anlayışını birlikte inşa ...
Yalova'da market rafında bulunan yılan doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Yalova'da market rafında bulunan yılan doğaya ...
Şarkıcı Emre Kaya Yalova´da sahne aldı 
YEREL HABERLER Şarkıcı Emre Kaya Yalova´da sahne aldı 
7. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası Yalova'da başladı
YEREL HABERLER 7. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası Yalova'da ...
Yalova’da 7. Balkan Güreş Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Yalova’da 7. Balkan Güreş Turnuvası başladı
İş makinesiyle uçuruma yuvarlandı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER İş makinesiyle uçuruma yuvarlandı, hastanede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.