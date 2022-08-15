Yalova'da sağanak su baskınlarına yol açtı; metrekareye 48 kilo yağmur düştü (2)

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VALİLİKTEN UYARI

Yalova Valiliği, sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışın gün boyu devam edeceğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada; yağışla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 11 mahsur kalma, 45 su baskını, 8 trafik kazası, 1'er trafo yangını, asansörde kalma ve motosiklet kazası ihbarlarına müdahale edildiği kaydedildi. Devam etmesi beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı. (DHA)Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-08-15 11:23:23



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