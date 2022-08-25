Aracın motor kısmına giren kedi kurtarıldı

Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde aracın motor kısmına giren yavru kediyi, itfaiye ekipleri davlumbazı sökerek çıkardı.
Çiftlikköy ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sırasında korunmak için aracın teker kısmındaki davlumbaza giren yavru kedinin sesini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, kediye ulaşmak için davlumbazı söktü. Bu sırada korkan kedi, motor kısmına kaçtı. Ekipler, uzun çalışmaların ardından kediyi çıkardı. Yavru kedi veterinere götürülerek gözlem altına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Çiftlikköy Özgür YILDIZ
2022-08-25 09:41:18
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