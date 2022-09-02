Yalova´daki midye çiftliklerinde hasat başladı



Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)MARMARA Denizi´nde, organik atık planktonlarla beslendiği için suyu temizleyici özelliği bulunan Akdeniz midyelerinin yetiştirildiği çiftliklerde hasat dönemi başladı. Yalova´nın Çınarcık ilçesi açıklarındaki 4 tesiste, 6 bin tona yakın midye yetiştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı´nın desteğiyle müsilaja karşı önlem olması da amaçlanan ve başvurusu yapılan, yıllık 9 bin ton kapasiteye sahip 7 tesisten, Yalova açıklarında kurulumu tamamlanan 4 tesiste midye hasadı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "Ekolojik olarak dengeyi korumak için en önemli canlılardan biri midyelerdir. Midyeler doğal olarak denizi temizleyen, denizi süzen en önemli canlılardır. Bunları halkımız severek tüketiyor. Daha sağlıklı, daha hijyenik şartlarda üretilmiş midyelerin hem denizlere katkı sağlaması hem ekonomik alanda vatandaşımıza gelir sağlaması açısından bir proje başlattık. Bu proje kapsamında Yalova en önemli illerimizden bir tanesi" dedi.

9 BİN TON ÜRETİM HEDEFİ

Yalova bölgesinde kurulacak toplam 7 tesiste 9 bin ton midye üretimi hedeflendiğini söyleyen Atalay, "Yalova bölgesinde 7 tesise müsaade edildi. Bunlar 9 bin ton midye üretilecek şekilde planlandı. Bu sene neredeyse 6 bin tona yakını yetiştirilmeye başlandı. Biraz önce gezdik midyeler son derece sağlıklı. Bunların her 2 haftada bir su ve et analizleri yapılıyor. Hiçbirinde şu ana kadar hiçbir anormallik tespit edilmedi. Hem ekonomiye hem halkımıza daha iyi, güzel şartlarda midye vererek bütçelerine katkı sağlayarak aynı zamanda da denizi temizleyerek geliştirilen bir sistem. Balıkçıların avlak sahalarını kapatmadan planlıyoruz. Midye çiftlikleri doğal resif oluşturuyorlar. Doğal resifte balıklar daha rahat yaşıyor. Üreme ortamları daha sağlıklı oluyor. Bunların arasına giren balıklar daha rahat korunduğu için daha hızlı bir gelişim sağlıyorlar. Balıkla balıkçıyla ve denizle daha dost bir yetiştiricilik sistemi kuruldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-09-02 15:55:14



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