Yalova´daki midye çiftliklerinde hasat başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova´daki midye çiftliklerinde hasat başladı

DHA

Yalova´daki midye çiftliklerinde hasat başladı


Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)MARMARA Denizi´nde, organik atık planktonlarla beslendiği için suyu temizleyici özelliği bulunan Akdeniz midyelerinin yetiştirildiği çiftliklerde hasat dönemi başladı. Yalova´nın Çınarcık ilçesi açıklarındaki 4 tesiste, 6 bin tona yakın midye yetiştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı´nın desteğiyle müsilaja karşı önlem olması da amaçlanan ve başvurusu yapılan, yıllık 9 bin ton kapasiteye sahip 7 tesisten, Yalova açıklarında kurulumu tamamlanan 4 tesiste midye hasadı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "Ekolojik olarak dengeyi korumak için en önemli canlılardan biri midyelerdir. Midyeler doğal olarak denizi temizleyen, denizi süzen en önemli canlılardır. Bunları halkımız severek tüketiyor. Daha sağlıklı, daha hijyenik şartlarda üretilmiş midyelerin hem denizlere katkı sağlaması hem ekonomik alanda vatandaşımıza gelir sağlaması açısından bir proje başlattık. Bu proje kapsamında Yalova en önemli illerimizden bir tanesi" dedi.
9 BİN TON ÜRETİM HEDEFİ
Yalova bölgesinde kurulacak toplam 7 tesiste 9 bin ton midye üretimi hedeflendiğini söyleyen Atalay, "Yalova bölgesinde 7 tesise müsaade edildi. Bunlar 9 bin ton midye üretilecek şekilde planlandı. Bu sene neredeyse 6 bin tona yakını yetiştirilmeye başlandı. Biraz önce gezdik midyeler son derece sağlıklı. Bunların her 2 haftada bir su ve et analizleri yapılıyor. Hiçbirinde şu ana kadar hiçbir anormallik tespit edilmedi. Hem ekonomiye hem halkımıza daha iyi, güzel şartlarda midye vererek bütçelerine katkı sağlayarak aynı zamanda da denizi temizleyerek geliştirilen bir sistem. Balıkçıların avlak sahalarını kapatmadan planlıyoruz. Midye çiftlikleri doğal resif oluşturuyorlar. Doğal resifte balıklar daha rahat yaşıyor. Üreme ortamları daha sağlıklı oluyor. Bunların arasına giren balıklar daha rahat korunduğu için daha hızlı bir gelişim sağlıyorlar. Balıkla balıkçıyla ve denizle daha dost bir yetiştiricilik sistemi kuruldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-09-02 15:55:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladı
YEREL HABERLER Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladı
Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor
YEREL HABERLER Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından ...
Yalova'da yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Yalova'da yeni av sezonuna girmeye hazırlanan ...
3 bin ton kaldırma kapasiteli 'denizaltı havuzu suya indirildi
YEREL HABERLER 3 bin ton kaldırma kapasiteli 'denizaltı havuzu suya ...
Dünyada kendi sınıfında tek olan denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi
YEREL HABERLER Dünyada kendi sınıfında tek olan denizaltı havuzu ...
Yalova'da Rock grubu Zakkum konser verdi
YEREL HABERLER Yalova'da Rock grubu Zakkum konser verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.