Binali Yıldırım, Yalova´da temaslarda bulundu

Özgür YILDIZ/ARMUTLU (Yalova), (DHA)AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yalova´nın Armutlu ilçesine geldi. Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ve belediyeyi ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yalova´nın Armutlu ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığı ile belediyeyi ziyaret etti. Yıldırım´a, ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk eşlik etti. Bağatar ve Tutuk ile de görüşme gerçekleştiren Yıldırım´a, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Belediyesi´nce 2,5 yılda yapılan çalışmaları Yıldırım'a aktararak, devam eden projeleri anlattı. Yalova´yı yakından takip ettiğini belirten Yıldırım, kentte kısa sürede önemli işlere imza atıldığını dile getirdi. Yıldırım, ilçe başkanlığı ile belediye ziyareti sonrası esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Armutlu Özgür YILDIZ
2022-09-10 17:39:08
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