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Anne- kız; doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı

DHA

Anne- kız; doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı


Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA´da, panik atak geçirdiği gerekçesiyle hastaneye giden Tülay Çiftçi (44), kendisine serum takmayan doktor ile hemşire ve güvenlik görevlisini, kızı Sinem Çiftçi (19) ile birlikte darbetti. Bu anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olay, 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Rahatsızlanan Tülay Çiftçi, Yalova Devlet Hastanesi´ne acilden giriş yaptı. Kendisiyle ilgilenen doktora şikayetlerini anlatan Çiftçi, serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını, EKG çekilmesi gerektiğini belirtti. Çiftçi, serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Bu sırada annesinin rahatsızlığını duyan Sinem Çiftçi, hastaneye geldi. Annesi ile konuşan Çiftçi, bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan´ı (49) darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu´ya (28) da saldırdı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde anne ile kızının, kadın doktora saldırdığı ve tokat atmaya çalıştığı daha sonra kendilerini engellemeye çalışan hemşireye tekme ve yumruk savurdukları, kadın güvenlik görevlisinin de ensesini sıkarak, saldırmaya çalıştıkları anlar yer aldı. 
SAVCIDAN TUTUKLAMA İSTEMİ
'Beyaz kod' verilen hastanede polisler, Tülay Çiftçi ile Sinem Çiftçi´yi güçlükle durdurdu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen anne ile kızı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden savcı, ikinci kez tutuklama talep etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-09-12 09:41:27

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