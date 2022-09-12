Anne-kız; doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı (2)

YENİDEN SERBEST KALDILAR
Yalova´da hastanede doktor, hemşire ve güvenlik görevlisini darbeden Tülay Çiftçi ve kızı Sinem Çiftçi, savcılığın adli kontrolle serbest kalmalarına itirazı nedeniyle yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bir kez daha adliyeye sevk edilen anne-kız, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-09-12 17:45:44
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