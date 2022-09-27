Kameradan belirlenen villalardan hırsızlık şüphelisi yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Yalova'da çok sayıda villa ve evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nevzat M., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-09-27 16:14:34



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