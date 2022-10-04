Bakanlar Nebati ile Varank, Yalova'da tekstil firmasının lojistik merkezini açtı (2)



BAKAN VARANK, 2 MERKEZİN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi ile TSE Test-Kalibrasyon Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Varank'a; Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, TSE Başkanı Mahmut Şahin, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol ile Ahmet Büyükgümüş de eşlik etti. Törende konuşan Varank, Türkiye'nin pandemiye ve küresel krizlere rağmen ihracat rakamlarını yükselttiğine dikkat çekti. Bakan Varank, "Son zamanlarda dünya çok çalkantılı dönemlerden geçerken; biz, Türkiye olarak kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hatırlayın, Kovid-19'un en yoğun olduğu dönemlerde, dünyada tedarik zincirleri sekteye uğradığında, ülkemizde sanayinin çarkları hızlı bir şekilde dönmeye devam etti. Ukrayna-Rusya savaşı, arkasından gelen enerji krizi sebebiyle dünyanın birçok ülkesi ekonomik anlamda savrulurken; biz, doğru politikalarla 'Acaba, ülkemizi nasıl avantajlı konuma getiririz' bunun hesabını yapıyoruz. İhracat rakamları son dönemdeki ivmeyle 252 milyar doları aştı. Biz, bu rakamları petrol satarak mı yakaladık? Doğal gaz ihracatı mı yapıyoruz? Tabii ki hayır. Biz, 252 milyar dolarlık ihracatı güçlü imalat sanayimizle gerçekleştiriyoruz. Otomotiv, makine, kimya, mobilya, tekstil gibi sektörlerimizle bu başarıyı elde ediyoruz" dedi.

'MUHALEFET KARAMSARLIK ORTAMI POMPALIYOR'

Türkiye'nin yatırımlar anlamında en parlak dönemini yaşadığını söyleyen Varank, "Şu anda bakanlığımızın gerçekten ciddi gayretleriyle Türkiye'de, OSB'si olmayan il kalmadı. Organize Sanayi Bölgeleri'mizin sayısı 341'e yükseldi. Hamdolsun, Türkiye'de şu anda yatırım iştahı tarihin en üst seviyelerinde. Sanayicimiz bizi nerede görse, hep aynı şekilde sorular yöneltiyor. 'Sayın Bakanım bizim araziye ihtiyacımız var, bize yardımcı olabilir misiniz?' diyor. 'Bize lütfen yatırım yapacak yer gösterin' diyor. Türkiye'de yatırımlar anlamında, muhalefetin pompaladığı karamsarlık ortamının tam tersine bir ortam şu anda yaşanıyor. İnanın biz, yatırımcılarımıza yer bulmakta zorlanıyoruz. Özellikle büyük ölçekli yatırım ihtiyacı olan yatırımcılarımıza, şu anda yer gösterirken; çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İşte bu yüzden Edirne'den Diyarbakır'a, Samsun´dan Adana'ya 44 yeni Organize Sanayi Bölgesi için yer seçimi çalışmalarımızı son sürat devam ettiriyoruz. Bize görüş vermeyen kurumların, pozitif görüş verdiğini kabul edeceğiz. Biz, yolumuza devam edeceğiz. Biz, kimsenin 3-5 ay görüş vermesini bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

İktidara geldiklerinde Yalova'da Organize Sanayi Bölgesi bulunmadığını belirten Varank, "Biz, iktidara gelmeden önce çevresinde İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi önemli sanayi şehirlerinin bulunduğu Yalova'da bir tane bile Organize Sanayi Bölgesi yoktu. Son 20 yılda verdiğimiz desteklerle Yalova'daki Organize Sanayi Bölgesi sayısı, 4'e yükseldi. Bugün, bu OSB'lerde 4 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte, bu sayının 15 binleri bulmasını bekliyoruz" dedi.

'ESKİŞEHİR'İN MERKEZİNDE KANALİZASYONU HALLEDEMEMİŞLER'

Yeni Organize Sanayi Bölgeleri'nin çevreci bir altyapıya sahip olduğuna vurgu yapan Bakan Varank, projelerin yerel yönetimlere örnek olması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu OSB'lerde sürdürülebilir su yönetimi için bir baraj, yağmur suyunun kullanılması için altyapı, sokak aydınlatmalarında yenilenebilir enerji, akıllı elektrikli araç, otopark projeleri, sıfır atık yönetim sistemi, laboratuvarlar, enstitüler, fakülte ve meslek lisesi binaları yer alacak. Bu manada bu OSB'nin vizyoner yaklaşımları, tüm OSB'ler için bir pusula niteliğinde olmalıdır diye düşünüyorum. Ve tabii sadece OSB'ler için değil. Aslında yerel yönetim anlayışını doğru şekilde sürdürmeyen belediyeler var. Bakın, ben buraya nereden geldim? Eskişehir'den geldim. Eskişehir'in neredeyse çok az bir kısmında yağmur suyu atık altyapısı mevcut ve hatta Yunus Emre Caddesi var; belki burada Eskişehirliler vardır. Eskişehir'in merkezinde bir cadde. Şu anda orada, kanalizasyon sistemi yeterli olmadığı için vidanjörler, şehrin içine gelip, kanalizasyonla ilgili sıkıntıları gidermeye çalışıyor. Şimdi sorsanız diyorlar ki; biz, çok iyi belediyecilik yapıyoruz. Ya sen kanalizasyonu Eskişehir'in merkezinde halledememişsin. Bak, nasıl iş yapılır? Görmek istiyorsan; gel, biz sana vizyonu gösterelim. OSB'de gösterelim. Nasıl burada altyapıları kuruyoruz. Geleceğe dönük burada planlamalar yapıyoruz. Biz, size bunları öğretiriz. Yeter ki; vatandaşımız sıkıntı çekmesin. Bunları söylediğimde de bana kızıyorlar. Diyorlar ki; ya sayın Bakan'ım siz niye siyaset yapıyorsunuz? Niye siyaset yapmayacağım? Biz, tabii ki AK Parti'nin bir üyesi olarak siyaset de yapacağız. Vatandaşımıza kim doğru hizmet ediyor? Kim hizmet edemiyor? Bunları dile getireceğiz."

YILDA 2 BİN 800 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bakan Varank'ın konuşmasının ardından Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi ve TSE Test-Kalibrasyon Merkezi'nin temeli atıldı. 2 bin 40 metrekarelik alan üzerine kurulacak Nitelikli İstihdam Merkezi'nde; 10 derslik ve 2 bilgisayar laboratuvarı bulunacak. Merkez teorik eğitimden doğrudan istihdama yönelik pratik eğitimleri de içerecek. Eğitimler sonucunda verilecek sertifikalarla yılda 2 bin 800 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Ayrıca yine bu merkezde firmalara dönük yeşil, dijital ve yalın dönüşüm alanlarında da danışmanlık hizmetleri verilecek. 14 milyon liralık bütçeyle hayata geçen projenin, 6 milyon liralık kısmını Doğu Marmara Kalkınma Ajansı karşılayacak. Türk Standartları Enstitüsü'nün Test ve Kalibrasyon Merkezi de Marmara Bölgesi genelinde makine, otomotiv, tersane, deniz ve demir yolu ulaşım sektörlerine hitap edecek. Bölgede daha önce yapılamayan testlerin yapılmasına imkan sağlayacak. Türkiye'de daha önce yapılmayan koltuk yanmazlık deneyleri de bu merkezde gerçekleştirilecek. Merkezde, senelik yaklaşık 20 bin test ve kalibrasyon hizmetinin verilmesi planlanıyor. (DHA)Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-10-04 15:51:38



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