Yalova´da domuz sürüsü kara yoluna indi

Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA'nın Termal ilçesinde domuz sürüsü kara yoluna indi. O anlar yoldan geçen sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Termal ilçesinde domuz sürüsü kara yoluna indi. Gökçe Barajı yolundan Termal kaplıcalarının olduğu bölgeye giden sürücü, yol kenarındaki domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otomobilin farlarının yanmasıyla korkan sürü, hızla bölgeden uzaklaştı. Ormana giren sürü gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Termal Özgür YILDIZ
2022-10-11 13:43:53
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