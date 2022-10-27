Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasının duruşmasında gerginlik



Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA Belediyesi´ndeki `zimmet´ davasında tutuksuz 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman´ın avukatının, müvekkilinin tek yargılanması konusundaki talebini mahkeme reddedince salondaki CHP´li milletvekilleri tepki gösterdi. Çıkan gerginlik sonrası duruşma, izleyicilere kapatıldı. Yargılama 19 Ocak'a ertelendi.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin´in (43), 2020 yılının şubat ayında yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Elgin, Denizli´de yakalandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in (48) de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olduğu öne sürülen Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu 40), Ahmet Ragip Aakay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Öz (30) tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Soruşturmada, Belediye Başkanı Vefa Salman da 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından İçişleri Bakanlığı tarafından, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi´nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirildiği öne sürülen para miktarını belirlemek için 400´e yakın hesapta inceleme yaptı. Soruşturma sonunda Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 34 kişi hakkında, 'zimmet" ve `resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha önce yapılan 8 duruşmada, tutuklu sanıkların tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SANIK SAYISI 38´E ÇIKTI

Belediyede 2009-2014 yıllarına ait işlemlerle ilgili dosya bu davayla birleştirildi. Yalova Belediyesi eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ile müteahhit firma yetkilileri Ali Bilgi, Halit Aksoy ve Bahri Aksoy da dahil edilmesiyle davada sanık sayısı 38´e çıktı.

YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ

Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya Vefa Salman ve belediye başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar, taraf avukatları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi ve Veli Ağbaba ile 30'a yakın milletvekili ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu çevre illerden gelen il başkanları mahkeme salonunda hazır bulundu.

`VEFA SALMAN TEK YARGILANSIN´

Görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın avukatı Deniz Baykal yaptığı savunmada, "Müvekkilim Vefa Salman suçsuzdur. Görevine iade edilmesi gerekiyor. Bilirkişi raporunda Vefa Salman ve arkadaşlarının suçu olmadığı belirtildi. Yalova halkının iradesine ipotek koyuldu ve bunun kaldırılması gerekiyor. Vefa Salman hakkında dosyalarda, raporlarda bir suçlama yapılamamıştır. Bakınız salonda CHP´li parti yöneticileri genel başkan yardımcılarımız işlerini güçlerini bırakmış buraya gelmişler. Yargılamanın sürüncemede bırakılmaması için bir an önce adalet diyoruz ve dosyanın tefrikinin gerçekleştiğini görüyoruz ve yargılamanın tek olmasını ve Vefa Salman´ın tek yargılanmasını diliyoruz" dedi.

MİLLETVEKİLLERİ SALONU TERK ETTİ

Ancak mahkeme, Salman´ın tek yargılanması talebini reddetti. Bunun üzerine duruşmayı takip eden CHP genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri, mahkeme heyetine tepki göstererek salondan ayrıldı. Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapattı.

Mahkeme heyeti sanıklardan Yakup Bilgin Koçal´a yurt dışına çıkış yasağı koyup, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı 19 Ocak´a erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-10-27 16:38:01



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