Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasının duruşmasında gerginlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasının duruşmasında gerginlik

DHA

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasının duruşmasında gerginlik


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA Belediyesi´ndeki `zimmet´ davasında tutuksuz 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman´ın avukatının, müvekkilinin tek yargılanması konusundaki talebini mahkeme reddedince salondaki CHP´li milletvekilleri tepki gösterdi. Çıkan gerginlik sonrası duruşma, izleyicilere kapatıldı. Yargılama 19 Ocak'a ertelendi.
Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin´in (43), 2020 yılının şubat ayında yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Elgin, Denizli´de yakalandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in (48) de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olduğu öne sürülen Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu 40), Ahmet Ragip Aakay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Öz (30) tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Soruşturmada, Belediye Başkanı Vefa Salman da 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından İçişleri Bakanlığı tarafından, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi´nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirildiği öne sürülen para miktarını belirlemek için 400´e yakın hesapta inceleme yaptı. Soruşturma sonunda Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 34 kişi hakkında, 'zimmet" ve `resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha önce yapılan 8 duruşmada, tutuklu sanıkların tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SANIK SAYISI 38´E ÇIKTI
Belediyede 2009-2014 yıllarına ait işlemlerle ilgili dosya bu davayla birleştirildi. Yalova Belediyesi eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ile müteahhit firma yetkilileri Ali Bilgi, Halit Aksoy ve Bahri Aksoy da dahil edilmesiyle davada sanık sayısı 38´e çıktı.
YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ
Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya Vefa Salman ve belediye başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar, taraf avukatları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi ve Veli Ağbaba ile 30'a yakın milletvekili ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu çevre illerden gelen il başkanları mahkeme salonunda hazır bulundu.
`VEFA SALMAN TEK YARGILANSIN´
Görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın avukatı Deniz Baykal yaptığı savunmada, "Müvekkilim Vefa Salman suçsuzdur. Görevine iade edilmesi gerekiyor. Bilirkişi raporunda Vefa Salman ve arkadaşlarının suçu olmadığı belirtildi. Yalova halkının iradesine ipotek koyuldu ve bunun kaldırılması gerekiyor. Vefa Salman hakkında dosyalarda, raporlarda bir suçlama yapılamamıştır. Bakınız salonda CHP´li parti yöneticileri genel başkan yardımcılarımız işlerini güçlerini bırakmış buraya gelmişler. Yargılamanın sürüncemede bırakılmaması için bir an önce adalet diyoruz ve dosyanın tefrikinin gerçekleştiğini görüyoruz ve yargılamanın tek olmasını ve Vefa Salman´ın tek yargılanmasını diliyoruz" dedi.
MİLLETVEKİLLERİ SALONU TERK ETTİ
Ancak mahkeme, Salman´ın tek yargılanması talebini reddetti. Bunun üzerine duruşmayı takip eden CHP genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri, mahkeme heyetine tepki göstererek salondan ayrıldı. Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapattı.
Mahkeme heyeti sanıklardan Yakup Bilgin Koçal´a yurt dışına çıkış yasağı koyup, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı 19 Ocak´a erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-10-27 16:38:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da iş makinesinin çarptığı binada hasar oluştu
YEREL HABERLER Yalova'da iş makinesinin çarptığı binada hasar oluştu
Altınova Belediyesi personeline 18 bin 200 lira maaş promosyonu verildi
YEREL HABERLER Altınova Belediyesi personeline 18 bin 200 lira maaş ...
Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi
Yalova'da çiftçilere 10 bin 200 aronya fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Yalova'da çiftçilere 10 bin 200 aronya fidesi ...
Yalova'da içme suyu ana isale hattı projesinde ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Yalova'da içme suyu ana isale hattı projesinde ilk ...
Yalova'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yalova'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi ...
Yalova'da silahlı kavgaya karışan zanlılara ait çiftlikte uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yalova'da silahlı kavgaya karışan zanlılara ait ...
Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Hayalet ağları toplarken ölmek üzere olan deniz canlılarını kurtardılar
YEREL HABERLER Hayalet ağları toplarken ölmek üzere olan deniz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.