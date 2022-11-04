Yalova´da DEAŞ'ın hücre evlerine baskın; bomba düzenekleri bulundu (1)

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Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)-YALOVA´da DEAŞ´ın üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu belirtilen 4 kişi, hücre evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda bomba düzenekleri ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-11-04 15:57:09



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