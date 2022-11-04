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Yalova´da DEAŞ'ın hücre evlerine baskın; bomba düzenekleri bulundu (2)

DHA

Yalova´da DEAŞ'ın hücre evlerine baskın; bomba düzenekleri bulundu (2)


IRAKLI ŞÜPHELİ, BOMBA UZMANIYMIŞ
Yalova´da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Çınarcık ilçesinde 31 Ekim´de yapılan operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Daire Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında, Irak uyruklu şüphelilerin yaşadığı evde yapılan aramada, EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile hazırlanmış düzenekler ele geçirildiği belirtildi. 
3 TUTUKLAMA
Öte yandan gözaltına alınan, hücre evinin sahibi Irak uyruklu şüphelinin, DEAŞ terör örgütü içinde sözde sorumlu düzeyde 'bomba uzmanı' olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şüpheli ile irtibatlı olduğu belirlenen 3 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında örgütsel faaliyetlerini itiraf eden şüpheliler, bugün Yalova Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-11-04 16:53:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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