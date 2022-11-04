Yalova´da DEAŞ'ın hücre evlerine baskın; bomba düzenekleri bulundu (2)



IRAKLI ŞÜPHELİ, BOMBA UZMANIYMIŞ

Yalova´da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Çınarcık ilçesinde 31 Ekim´de yapılan operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Daire Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında, Irak uyruklu şüphelilerin yaşadığı evde yapılan aramada, EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile hazırlanmış düzenekler ele geçirildiği belirtildi.

3 TUTUKLAMA

Öte yandan gözaltına alınan, hücre evinin sahibi Irak uyruklu şüphelinin, DEAŞ terör örgütü içinde sözde sorumlu düzeyde 'bomba uzmanı' olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şüpheli ile irtibatlı olduğu belirlenen 3 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında örgütsel faaliyetlerini itiraf eden şüpheliler, bugün Yalova Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-11-04 16:53:16



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