Bakan Bozdağ: Hamburgerler siyasetçiye güç vermez

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/YALOVA,(DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Yalova Belediyesi´ndeki zimmet davasının duruşmasında CHP´li vekiller ile mahkeme heyeti arasındaki gerginliğe ilişkin, "CHP´li kimi vekillerinin de bulunduğu bazı siyasi temsilcilerinin mahkemeyi basmaları, hakim ve savcılarımıza parmak ve el kol hareketi yapmaları onlara hakaret etmeleri, onlara saldırmaları asla kabul edilemez" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bozdağ, "Bizim gündemimiz Türkiye Yüzyılı´nı inşa etmek. Onların gündemi ne? Amerika'da mı hamburger yiyeceğiz, yoksa Londra´da mı? Hamburgerler siyasetçiye güç vermez" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Yalova´ya geldi. Yalova Valiliği ve Yalova Adliyesi´ni ziyaret eden Bakan Bozdağ, daha sonra AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı´na katıldı. Burada konuşan Bakan Bozdağ, konuşmasının başında Yalova Belediyesi´ndeki zimmet davasının duruşması sırasında CHP´li milletvekilleri ile mahkeme heyeti arasında yaşanan gerginliğe değindi. CHP´li vekillerin mahkeme heyetini baskı altına almaya çalıştıklarını belirten Bakan Bozdağ, "Bugün Yalova Adliyesi´ni ziyaret ettik. Hakim ve savcılarımızla bir araya geldik. Bu haksızlık kendini ve haddini bilmezlik, ahlaksızlık karşısında hakkın, hukukun, adaletin ve bağımsız Türk yargısının Yalova Adliyesi´nde yanında olduğumuzu bir kez daha ilan etmek için geldik. Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Hiç kimse hakim ve savcılara emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yargı yetkisinin nasıl kullanılacağına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde dahi görüşme yapılamaz. Çünkü yargı görevi yapanlar, herkesin hak beklediği yerde hakkını arayanlar haklarına her türlü korku, baskı ve endişeden uzak karar veren hakimlerin Anayasa, kanun ve hukuka uygun bir vicdani kanaatle karar versinler diye bunlar temin ve tesis edilmiştir. Hakimler kimseden korkmayacak. Hiçbir baskı üstünde hissetmeyecekler. Kanuna bakacak dosyaya bakacak, delile bakacak, hak kiminse ona bakacak, tespit edildiği zaman da hakkı sahibine dünya ayağa kalksa dahi teslim edecek. Bu büyük bir cesaret işidir" dedi.

'PARMAK VE EL KOL HAREKETİ YAPMALARI KABUL EDİLEMEZ'

Siyasilerin mahkemeye baskı yapma hakları olmadığını dile getiren Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekili olsun olmasın siyasi kimlik taşıyan kişilerin bir davada lehlerine sonuç çıkması için mahkemeye baskı yapma hakları yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi´nin içinde kimi vekillerinin de bulunduğu bazı siyasi temsilcilerinin Yalova´da mahkemeyi basmaları, hakim ve savcılarımıza parmak ve el kol hareketi yapmaları onlara hakaret etmeleri, onlara saldırmaları asla kabul edilemez. Bu haddini bilmezliğin dik alasıdır. Kendini bilmezliğin ta kendisidir. Hukuk tanımazlığın açık bir şekilde ifadesidir. Hukuk devletini ayaklar altına almaktır. Bir yandan her gün yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından bahsedeceksiniz, Ankara´dan İstanbul´a adalet yürüyüşü yapacaksınız, öte yandan da istediğiniz kararı vermesi için mahkeme basacaksınız, mahkeme heyetine yapılmadık hakareti bırakmayacaksınız. Bu ne biçim adalet anlayışı? Bunların gücü yok. Gücü yokken mahkeme basanlar, hakimlere parmak sallayanlar, hukuku tanımayanlar Allah muhafaza azıcık güçleri olsa hukuku da adaleti de nasıl ayaklarının altına alacaklarını bu olay göstermektedir. Adalet kim, CHP´nin ilkel zihniyeti kim? Biz bu ülkenin evlatlarının eğitim-öğretim hakları elinden alınırken mahkemeye koşan ve onları engellemek için canla çalışan zihniyeti çok iyi tanırız. Biz bu ülkenin seçilmiş başbakanı ve bakanları derdest edildiğinde yargılanırken alkış tutan, idamını sevinçle karşılayan bu çağ dışı zihniyeti, adalet anlayışını çok iyi biliriz."

'DEMOKRAT PARTİ, MENDERES´İN ASILMASINDA ELİ OLANLARIN YANINDA OTURUYOR'

Demokrat Parti´nin 6´lı masada olmasını eleştiren Bakan Bozdağ, "Yargıçların, 28 Şubat´ta Genelkurmay Başkanlığı´na esas duruşa geçtiği gün adalet diyen diliniz nerdeydi? Yargıçlar gidip de askerin karşısında esas duruşa geçer, hükümet bunu seyreder, meclis buna ses çıkarmaz. Nerede sizin adalet anlyaışınız? Biri sesini çıkarmadı. Bu hukuksuzluğu yapanları ayakta alkışladılar. Rahmetli Menderes´in asılmasında eli olanların yanında Demokrat Parti´nin genel başkanı gitmiş o masada oturuyor. Azıcık onu olsa, azıcık Menderes´in ruhunun zerresi olsa o masada işi olur mu? Rahmet Erbakan olsaydı; 28 Şubat´ın gününün failleriyle 28 Şubat mazlumlarını yan yana oturtanlara `Hadi oradan sizi gidiler´ derdi. Bunlara haddini bildirmez miydi? Şimdi kalkmışlar Erbakan´ın hayallerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımızı ve AK kadroları indirmek için Erbakan hocamızın hasımlarıyla omuz omuza Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar. Yazıklar olsun" diye konuştu.

'BU VEKİLLERİ YARGIYA TESLİM EDELİM'

Yalova´da mahkeme gerginliğinde bulunan CHP´li vekillerin dokunulmazlığının düşürülmesi gerektiğini söyleyen Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bunlarla ilgili adli tahkikatı başlatmış, vekillerle ilgili soruşturma yetkisi ve diğer yetkiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´nda olduğu için yetkisizlikten dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´na göndermiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeyi Adalet Bakanlığı´na, Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı´na, Cumhurbaşkanımız da meclise gönderecektir. Ben inanıyorum ki TBMM´nin saygın üyeleri bu haddini ve kendini bilmez, hak ve hukuk tanımaz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıracak, parmak salladıkları yargının önüne çıkaracak. Buradan da TBMM´nin başkanı ve saygın üyelerine çağrıda bulunuyorum. Türk mahkemelerine tepeden bakan, hakim ve savcılarımıza hakaret eden, el kol sallayan kendini ve haddini bilmezlerin milletin saygın temsilcisi olmaya da hakları yoktur. Lütfen bu vekillerin dokunulmazlığını Anayasa´nın öngördüğü usuller çerçevesinde kaldırmak suretiyle bunları yargıya teslim edelim. Yargının önünde Türk yargıçlarına hesap vermesini sağlayalım. Ben eminim ki TBMM, Türk yargısının ve yargı görevi yapan hakim ve savcılarımızın onurunu, kendi onuru gibi kabul edecek, bu haksızlık karşısında milletin ortak sesinin tercümanı olacak, bu haddini bilmezlere hem hadlerini öğretecek hem de hukuk devleti nedir ayan beyan öğretecek ve gösterecektir."

'KUKLA BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI ARIYORLAR'

6´lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasını eleştiren Bakan Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Adamların derdi esasında mahrum oldukları bir takım haksızlıklara yapabilecekleri bir Türkiye iklimi oluşturmak. Ama başaramayacaklar. Çünkü bu masaya baktığınızda bugüne kadar bir karar aldıklarını duydunuz mu? Bakıyorum da ilk karar masada kim nerede oturacak, oturma düzeni nasıl olacak diye. Sonunda bu sorunu aştılar. Sonra fotoğraf çekilirken kim nerede duracak, bunun da kararını nihayet verdiler. Sorun çözüldü Türkiye rahatladı. Çünkü milleti geriyor. Toplantıların hangi aralıkla kimin ev sahipliğinde yapılacağını da çözmüşler. Son olarak bir tanesi açıklama yapıyor. Diyor ki, `Yazılacak metindeki punto ve satır aralığı, metinlerin dili ve köşe boşluklarının belirlenmesi konusunda mutabakata vardık.´ Yani şimdi ben ne diyeyim bunlara? Biz Togg´la uğraşıyoruz, yerli milli otomobille uğraşıyoruz, onlar yazıların satır aralığıyla uğraşıp duruyorlar. Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz, bunlar daha masanın etrafında keyif çatıyorlar. Bu kadar konularda anlaşıyorlar ama gündemi bir türlü cumhurbaşkanı adayı kimin olacağına getirmiyorlar. Türkiye´nin cumhurbaşkanı adayının, yazının satır aralığı puntonun büyüklüğü küçüklüğü kadar kıymeti yok mu? Bunu daha gündemlerine bile almadılar. Adaylık konusunu gündemlerine almaktan korkuyorlar. Masada dağılır, masayı dağıtan ben olmayayım diye. Bu fotoğraf size 2002 öncesi her krizde toplanan koalisyon liderlerinin fotoğrafını hatırlatmıyor mu? Bu fotoğraflardan hep biz bedel ödedik. Bunlar Türkiye´yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar. Bu 6 tane genel başkanın yönetimine rıza gösterecek, onlara emir eri olmayı kabul edecek kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyorlar. 6 kişinin patronu olmayı kabul eden, onlara emir erliği taahhüdünde bulunan kuklanın Türkiye Cumhuriyeti´nin cumhurbaşkanlığına aday olmasını ve cumhurbaşkanı olmasını siz kabul eder misiniz? Bu millet Recep Tayyip Erdoğan gibi dünyaya bu milletin hakkı hukuku için meydan okuyan bir lider gördükten sonra kukla birine rıza göstermez."

'HAMBURGER KERAMETİNİ BİZİM DE ÖĞRENMEMİZ LAZIM'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu´nun Amerika ve İngiltere ziyaretlerini yorumlayan Bakan Bozdağ, "Bizim gündemimiz Türkiye Yüzyılı. Bizim gündemimiz Togg. İnşallah doğal gazı 2023´te evlere vereceğiz. Bizim gündemimiz uzay istasyonuna ilk Türk astronotunu 2023´ün Mart´ına kadar göndermek. Bizim gündemimiz Türkiye Yüzyılı´nı inşa etmek. Onların gündemi ne? Amerika´da mı hamburger yiyeceğiz, yoksa Londra´da mı? Bu hamburgerde bir şey var. Adam Türkiye´deki hamburgeri beğenmiyor ta Amerika´ya gidiyor. Yetmedi, Londra´ya gidiyor. Bu hamburger kerametini bizim de öğrenmemiz lazım. Hamburgerler siyasetçiye güç vermez. Seçim Londra´da yapılmayacak, seçim New York´ta, Berlin´de Paris´te yapılmayacak. Seçimde Türk vatandaşları oy kullanacak. Yanılma, Macron ya da Biden oy kullanmıyor. Türk milletinin asil evlatları oy kullanıyor. Onun için iktidarı gel Yalova´da ara. İktidara icazeti Amerika´dan Londra´dan kimden almak istediğini bilmiyoruz ama onların hiçbirinden alamazsın. İktidarı belirlemenin güç ve kudreti aziz Türk milletindedir. Bilmeyenler öğrensin" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

