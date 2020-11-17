Yalova merkezli 5 ildeki fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

AA

Yalova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıklarını tespit ettiği 9 kişiyi takibe aldı.

Yapılan teknik takip sonrası Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 8 otel ve 13 adreste arama yapıldı.

9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen 25 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Ayrıca ikametlerdeki aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yabancı uyruklu 25 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.