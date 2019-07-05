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Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu

AA

Yalova merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı

Yalova

Yalova'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muvazzaf 2 subay, 11 astsubay ve bir emekli astsubaydan oluşan şüpheliler adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları tamamlanan 14 zanlıdan 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 Temmuz'da, FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için Yalova, İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ankesörlü ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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