Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Yalova Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Yalova başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Yalova Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Yalova seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Yalova Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Yalova Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 83.64 seçime katılım oranı sağlanırken saat 08:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Yalova Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 85.212 oyla yüzde 50.42 - Kemal Kılıçdaroğlu: 83.799 oyla yüzde 49.58 aldı. Yalova 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 85.212 oyla yüzde 50.42

Kemal Kılıçdaroğlu: 83.799 oyla yüzde 49.58

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 83.608 oyla yüzde 47.74 - Kemal Kılıçdaroğlu: 79.547 oyla yüzde 45.42 oy oranı elde etmişti.

