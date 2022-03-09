Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yalova ve Bursa'da da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, 10 Mart Perşembe yarın Yalova ve Bursa okullar tatil mi sorusunun yanıtını arıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...