Yalvaç Ural,

AA

Metin Celal'in hazırlayıp sunduğu program, Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalında edebiyatseverlerle buluştu.

Gazetecilik ve köşe yazarlık geçmişi, yazarlığı ve Türkiye'de yayıncılığın ele alındığı söyleşide Ural, çocukluğuna, ailesine ve eğitim hayatına ilişkin bilgiler verdi.

Özellikle Kabataş Erkek Lisesi'nde hocalarından çok şey öğrendiklerini ve gençlik yıllarında çok kitap okuduklarını anlatan Ural, şunları söyledi:

"O zaman kompozisyon diye çok önemli bir ders vardı. Şimdi onun yerine yazarlık adı altında bir çalışma yapılıyor ama ben her zaman eleştiriyorum bunu, her yerde de söylüyorum. Yani kompozisyon yazmasını bilmek dilekçe yazmak, mektup yazmak demektir. Bir kartvizit nasıl yazılır, birine mektup nasıl gönderilir, resmi bir daireye ya da bir öğretmenine nasıl mektup yazarsın, çeşitli konularda nasıl kompozisyon oluşturursun gibi şeyler öğretilirdi. Şimdi bunların hiçbirini bilmeden yazarlık dersiyle yazar olmak gibi kolay bir yol seçimi var. Yani popüler kültürde bir müzisyen olmak gibi de bir şey bu."

Yayıncılığın her zaman zor bir alan olduğuna dikkati çeken Ural, "Yayıncılık, yarısı idealizmle giden bir iş alanı. Bir ticaret hayatında insanlar para kazanmazsa o işten vazgeçerler. Ama yayıncılık hastalık gibidir yani satsa da satmasa da yayıncı bunu sürdürmeye çalışır." diye konuştu.

Çocuk kitapları yazmak isteyenlere tavsiyede bulunan Ural, "Bir kitap yazmadan önce dünyadaki okul öncesi ve çocuk kitapları yazarlarından kaç tanesinin kaç kitabını okuduklarına bakmaları lazım. Uydurarak masallar yazmak, özellikle fabllar yazmaya kalkmak, dünyadaki en zor uğraşlardan birisidir." değerlendirmesini yaptı.

Salgın zamanında çocuklara nasıl ulaştığının sorulması üzerine Ural, "Geçen ay Adapazarı'ndan 3 okul, İstanbul'dan 3 okul, Erzurum'dan 2 okul, İzmir'den 2 okul olmak üzere toplam 10 okulun öğrencileri internetten bana bağlandı. Toplam 120 dakikalık bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok mutlu oldum." dedi.

"Hayatımız Kitap" programı, yayıncılık sektörünün paydaşlarını bir platform üzerinde bir araya getirerek sektörde çalışanları, ilgili kişileri, öğrencileri ve Türkiye Yayıncılar Birliği üyelerini bilgilendirmeyi, ufuk açıcı sohbetlerle geleceğe dair öngörüleri, sorunları, yeni fikirleri masaya yatırmayı, topluma yayıncılığı anlatmayı, okumanın önemi ve gerekliliği konusunda bilinç ve yayıncılık sektörüne itibar kazandırmayı hedefliyor.