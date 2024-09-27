Yamaç paraşütünde evlilik teklifi

Bir süredir birlikte olan Büşra Müftüoğlu ve Onur Uzun tatil için Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ne gitti.

Çift, yamaç paraşütüyle uçmak için son yıllarda Ören'de popüler olan 620 metre yükseklikteki Alatepe Dağı'na çıktı. Burada pilotlar Zeki Dokumacıoğlu ve Ceren Eren ile uçan çiftten Onur Uzun, kız arkadaşına unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

Manzarayı havadan izleyen çift, telsiz ile haberleşti. Birbirine yakın uçan çiftten Onur Uzun, Müftüoğlu'na bir sürpriz yapacağını söyleyerek cebindeki tek taş yüzük kutusunu çıkarıp 'Benimle evlenir misin?' diye sordu. Büşra Müftüoğlu, erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifine 'evet' karşılığını verdi.