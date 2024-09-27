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        Haberler Yaşam Yamaç paraşütünde evlilik teklifi

        Yamaç paraşütünde evlilik teklifi

        Muğla'nın Milas ilçesine tatile gelen 25 yaşındaki Onur Uzun, 600 metre yükseklikte yamaç paraşütüyle uçtukları sırada 26 yaşındaki sevgilisi Büşra Müftüoğlu'na evlenme teklif etti. Kız arkadaşının teklifi kabul etmesi üzerine şaka amaçlı yüzüğü uçuş sırasında düşürdüğünü söyleyen Uzun, inişin ardından Müftüoğlu'nun parmağına taktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:52
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        Yamaç paraşütünde evlilik teklifi
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        Bir süredir birlikte olan Büşra Müftüoğlu ve Onur Uzun tatil için Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ne gitti.

        Çift, yamaç paraşütüyle uçmak için son yıllarda Ören'de popüler olan 620 metre yükseklikteki Alatepe Dağı'na çıktı. Burada pilotlar Zeki Dokumacıoğlu ve Ceren Eren ile uçan çiftten Onur Uzun, kız arkadaşına unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

        Manzarayı havadan izleyen çift, telsiz ile haberleşti. Birbirine yakın uçan çiftten Onur Uzun, Müftüoğlu'na bir sürpriz yapacağını söyleyerek cebindeki tek taş yüzük kutusunu çıkarıp 'Benimle evlenir misin?' diye sordu. Büşra Müftüoğlu, erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifine 'evet' karşılığını verdi.

        Yaklaşık 600 metrede uçan Onur Uzun, elindeki yüzük kutusunun, şaka yapmak amacıyla düştüğünü söyledi.

        Büşra Müftüoğlu, Uzun'a seslenerek 'Ciddi misin' diye sordu. Uzun kız arkadaşını yüzüğü düşürdüğüne inandırdı.

        Çift, inişin ardından birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

        Ardından kız arkadaşını sahile götüren Uzun, burada 'Düşürdüm' dediği yüzüğü çıkartıp, evlilik teklifini yineledi.

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        #Yamaç paraşütünde evlilik teklifi
        #evlilik teklifi
        #Muğla
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