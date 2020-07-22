Yamaç paraşütüyle uçarken davul çaldı - TEKİRDAĞ

Arkadaşlarıyla Şarköy'e gelen Çelik, Uçmakdere Mahallesi'nde Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü pilotu ile 600 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.Yaklaşık 20 dakika havada kalan Çelik, davul çalıp şarkı söyledikten sonra uçuşunu sorunsuz tamamladı.Çelik'in sosyal medyada paylaştığı video ilgi gördü.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR