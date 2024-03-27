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        Haberler Yaşam Yamaçta otlayan büyükbaşları balkondan komuta ettiği drone ile ahıra getirdi

        Yamaçta otlayan büyükbaşları balkondan komuta ettiği drone ile ahıra getirdi

        Giresun'da 24 yaşındaki direksiyon eğitmeni Faruk İlyasoğlu'nun, balkondan komuta ettiği drone ile otlayan büyükbaşları ahıra getirdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 09:19 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:29
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        Giresun'da direksiyon eğitmenliği yapan ve hafta sonlarını geçirdiği Sultaniye köyünde besicilikle uğraşan ailesine yardım eden Faruk İlyasoğlu’dan annesi, yamaçta otlayan büyükbaşları ahıra getirmesini istedi.

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        Balkona çıkan İlyasoğlu, uçurduğu dronu hayvanlara yaklaştırıp onları yönlendirerek ahıra gelmelerini sağladı.

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        İlyasoğlu, yine drone ile kayda aldığı bu anları, sosyal medya hesabından "Her köye gittiğimde inekleri al diyen anneme oturduğum yerden almam şoku" notuyla paylaştı.

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        Görüntüler takipçilerin, yoğun ilgisini görüp, beğeni topladı.

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        #Faruk İlyasoğlu
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