Yamagata - Ehime FC maçı rakamları

Japonya J2 Lig maçında Yamagata ile Ehime FC, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Yamagata 40 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Ehime FC 33 puanda ve 17. sırada. Yamagata son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 255. İddaa'da Yamagata kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Ehime FC kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Yamagata önceki hafta FC Gifu mücadelesinde 4-1 kazandı.

Ehime FC, Renofa Yamaguchi karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Yamagata, evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 15 gol yedi.

Ehime FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Ehime FC, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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