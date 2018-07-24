Yamagata - Fagiano Okayama düellosu

Japonya J2 Lig maçında Yamagata ile Fagiano Okayama, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. 34 puanlı Yamagata 11. sırada bulunuyor, Fagiano Okayama 35 puana sahip ve 9. sırada. Yamagata, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fagiano Okayama, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 552. İddaa'da Yamagata kazanır 2.20, berabere biter 2.70, Fagiano Okayama kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Yamagata önceki hafta FC Gifu mücadelesinde 4-1 kazandı.

Fagiano Okayama ise Fukuoka karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Yamagata, 18 gol attı ve 14 gol yedi.

Fagiano Okayama, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fagiano Okayama 9 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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