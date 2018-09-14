Yamagata - Kofu maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig maçında Yamagata ile Kofu, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Yamagata 47 puanla 10. sırada, Kofu 38 puanla 16. sırada bulunuyor. Yamagata, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Kofu son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 308. İddaa'da Yamagata kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Kofu kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Yamagata son haftadaki Gamba Osaka müsabasında 4-0 yenildi.

Kofu, Shimizu karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Yamagata, 24 gol attı ve 17 gol yedi.

Kofu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Kofu, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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