Yamagata - Roasso Kumamoto maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Yamagata, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Roasso Kumamoto takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Yamagata 41 puanla 12. sırada, Roasso Kumamoto 26 puanla 21. sırada bulunuyor. Yamagata, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Roasso Kumamoto, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 313. İddaa'da Yamagata kazanır 1.60, berabere biter 3.10, Roasso Kumamoto kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Yamagata önceki hafta FC Gifu mücadelesinde 4-1 kazandı.

Roasso Kumamoto ise Oita Trinita karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Yamagata, 22 gol attı ve 16 gol yedi.

Roasso Kumamoto, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Roasso Kumamoto, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.

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