Yan bakma cinayetine 12 yıl 6 ay hapis

İHA

Kayseri'de yan bakma meselesi yüzünden 20 yaşındaki Hasan K.'yi bıçaklayarak öldüren H.İ.'ye, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay, 22 Haziran 2019'da Melikgazi İlçesine bağlı Danışment Mahallesi'nde meydana geldi. Hanedar Sokak üzerinde karşılaşan 2 grup arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Hasan K., ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu olaya karıştığı tespit edilen F.İ., C.İ., H.İ. ve P.İ gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Hasan K.

Olayla ilgili davanın karar duruşması Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık H.İ. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar F.İ., C.İ. ve P.İ duruşma salonunda hakim karşısına çıktı. Ayrıca müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada sanıklar beraat talep etti.

Mahkeme heyetinin yargılaması sonucu tutuksuz sanıklar F.İ, C.İ. ve P.İ.'ye beraat kararı verilirken, tutuklu sanık H.İ.'ye 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.