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Haberler Gündem 3. Sayfa Yan bina yıkılınca duvarsız kaldılar!
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Fatih'te yıkılan binanın bitişiğindeki 3 daire duvarsız kaldı

İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlçede bir binanın yıkılması ile birlikte yan apartmandaki 3 daire duvarsız kaldı

Yan bina yıkılınca duvarsız kaldılar!
Yan bina yıkılınca duvarsız kaldılar!
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İHA

İstanbul Fatih'te kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan bir bina ile bitişiğindeki 2 binanın ortak duvar kullandığı ortaya çıktı. Binanın yıkılması ile birlikte yandaki binalarda 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı.

İHA'nın haberine göre, ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 3 katlı bir bina için yıkım kararı verildi.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Kentsel dönüşüme giren bina yıkılırken bitişiğinde bulunan iki binayla bazı katların ortak duvar kullandığı ortaya çıktı. Yıkımın ardından 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı.

Yıkım esnasında dairelerde kimsenin bulunmaması herhangi bir yaralanma veya can kaybını önledi. Duvarsız dairelerde oturan bina sakinleri yetkililerden yardım beklerken belediye ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"GİDECEK BİR YERİMİZ DE YOK"

Evinin duvarı yıkılan Mehmet Kabak, “İşteydim. Komşular evin duvarının yıkıldığını söyledi. Geldik, bu haldeyiz. Mağduruz. Yan bina kentsel dönüşümden dolayı yıkıldı. Bizim ve arka komşunun duvarı da yıkıldı. Alt katı da aynı şekilde. Toplamda 3 daire. Bu şekilde kalınmaz burada. Gidecek bir yerimiz de yok” dedi.

"NEYSE Kİ ÇOCUKLAR TATİLDEYDİ"

Yaşananları anlatan ev sahibi Yılmaz Güder de, “Ben evde yoktum. Allah’tan çoluk çocuk da tatildeydi. Komşularım telefon açtı. Gardırop ön tarafa doğru gelmiş. Duvar patlamış. Yan tarafın inşaat yıkımından kaynaklandı. Bizim duvara vurdular mı ya da kepçe mi değdi, bilmiyorum. Allah’tan çocuklar tatildeydi. Çocuklar olsa belki gardırop üzerine devrilirdi. Dışarısı gözüküyor. Yağmur yağsa sular içeri girer. İnşallah hasarı karşılarlar” diye konuştu.

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