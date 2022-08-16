Yan bina yıkılınca duvarsız kaldılar! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Fatih'te kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan bir bina ile bitişiğindeki 2 binanın ortak duvar kullandığı ortaya çıktı. Binanın yıkılması ile birlikte yandaki binalarda 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı. İHA'nın haberine göre, ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 3 katlı bir bina için yıkım kararı verildi.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI Kentsel dönüşüme giren bina yıkılırken bitişiğinde bulunan iki binayla bazı katların ortak duvar kullandığı ortaya çıktı. Yıkımın ardından 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı. Yıkım esnasında dairelerde kimsenin bulunmaması herhangi bir yaralanma veya can kaybını önledi. Duvarsız dairelerde oturan bina sakinleri yetkililerden yardım beklerken belediye ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. "GİDECEK BİR YERİMİZ DE YOK" Evinin duvarı yıkılan Mehmet Kabak, “İşteydim. Komşular evin duvarının yıkıldığını söyledi. Geldik, bu haldeyiz. Mağduruz. Yan bina kentsel dönüşümden dolayı yıkıldı. Bizim ve arka komşunun duvarı da yıkıldı. Alt katı da aynı şekilde. Toplamda 3 daire. Bu şekilde kalınmaz burada. Gidecek bir yerimiz de yok” dedi.