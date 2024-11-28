Yan etkisi olmayan ağrı kesici geliştirildi

Japonya’daki Kindai Üniversitesi'nden bilim insanları, yan etkisiz ve uzun süreli ağrı kesici etkisi sunan yeni bir antikor keşfetti. Hücre adezyon molekülü 1’i (CADM1) hedef alan yeni bir antikor olan 3E1, uzun süreli ve yan etkisiz ağrı kesici etkisiyle dikkat çekiyor.

3E1 antikoru, sinir hücrelerinin yüzeyinde bulunan CADM1 proteinini hedef alarak yalnızca duyu sinirlerine etki ediyor. Uzmanlar, bu antikorun ağrı sinyallerini ileten sinirlerin aktivitesini baskılayabileceğini tespit etti.

Kindai Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Akihiko Ito ve Dr. Fuka Takeuchi liderliğindeki çalışma kapsamında, 3E1 antikoru farelerin derisine enjekte edildi. Antikorun yalnızca deri altındaki duyu sinirlerinde lokalize olduğu gözlemlendi. Kimyasal kaynaklı ağrı testlerinde, 3E1 uygulanan farelerin ağrıya dair davranışlarının kontrol grubuna kıyasla belirgin şekilde azaldığı görüldü. Bu etkiler, mevcut lokal anesteziklerden çok daha uzun sürerek 24 saate kadar devam etti.

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Araştırma ekibine göre, 3E1’in en önemli avantajlarından biri motor sinirler üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermemesi. Yapılan deneylerde, antikorun felç ya da davranışsal bozukluklara yol açmadığı görüldü.

"YENİ BİR ALANIN KAPILARINI ARALAYABİLİR"

Prof. Akihito Ito, “Bir enjeksiyonla sinirlerde biriken ve ağrı kesici etki sağlayan bu antikor, ‘antikor anestezikleri’ adıyla yeni bir alanın kapılarını aralayabilir” dedi.