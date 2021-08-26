Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha! 0:00 / 0:00

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; yurdun büyük bölümünde olduğu gibi Doğu Anadolu’da da hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

YAŞLILARA, KRONİK HASTALARA ÖNEMLİ UYARI

İHA'da yer alan habere göre “Etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” uyarısı yapıldı.

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK VAR

Öte yandan bugün Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

BAŞKENT'TE SICAKLIK 34 DERECE

Bugün Başkent'in 34, İstanbul'un 31, İzmir'in 34, Muğla'nın 35, Antalya'nın 34, Konya'nın 35, Rize'nin 30, Samsun'un 29, Trabzon'un 28, Diyarbakır'ın 39 ve Gaziantep'in 38 derece olması bekleniyor.

TUNCELİ'DE SICAKLIK 39'U GÖRECEK

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 39, Iğdır'da 36, Erzincan'da 34, Ağrı'da 32, Bayburt’ta 31, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.