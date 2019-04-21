Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok yoğun bir maçtan çıktık. Derbideki mücadelenin buraya yansımaması bizi şaşırttı. Beklediğimiz coşku ve tempoyu ortaya koyacak bir oyun oynamadık. Bu eleştiriyi kendimize yaptık. Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana krizde olması, zaman zaman bunun yönetilmesi ve tekrar bu duruma düşmesini hala görüyoruz. Yoğun mesai harcıyoruz. Bu 5 hafta toparlanmalı ve önümüzdeki dönemi planlamalıyız" ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCU SORUSUNU YANITLADI

Yanal, genç oyunculara şans verip vermemesi ile ilgili ise şu sözleri kullandı: "Yaklaşık 90 antrenman yaptık. bu antrenmanların 40'ını genç oyuncularla yaptık. Genç oyuncularımızın bu stresin yönetilmesi gereken yerde ne kadar kullanılması gerektiği konusunda son derece deneyimliyim. Bahsedilen genç oyuncuların şu anda oynatılmasıyla kazanılacağını düşünmüyorum. Daha yeni profesyonel imzayı atmış, hiç oynamamış oyuncuların, şu stresin yönetilmesi gereken ortamda kaybedersiniz. Emin olun, herkesten fazla bunu yapmayı düşünüyorum."