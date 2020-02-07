Fenerbahçe’nin haftasonu evinde ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor’ın süper formu teknik heyeti futbolculara yönelik uyarmaya itti. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; oynadığı son 9 resmi karşılaşmada 8 galibiyet alan Akdeniz temsilcisinin bu form grafiğine dikkat çeken Ersun Yanal ve kurmayları, oyuncularına birçok derbiden daha zor bir karşılaşma olacağını belirtti.

"İKİ MAÇIN DA FARKI YOK"

Ülker Stadyumu’nda üst üste Alanyaspor ve Galatasaray ile karşılaşacak Sarı-Lacivertliler’de, iki maçın da birbirinden zor olacağı konusuna dikkat çekilirken, teknik direktör Ersun Yanal, bu iki rakiplerinin kupada oynadığı karşılaşmaya atıfta bulunarak, “Size zorluk açısından iki maçın da çok farklı olmayacağını anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Önümüzde Alanya maçı var ve maç boyunca konsantrasyonumuzda, dikkatimizde ve çabamızda hiçbir şekilde azalma olmamalı. Galibiyet alışkanlığı edinmiş, oldukça dirençli, iyi oyuncuları olan ve güçlü bir rakiple oynayacağız. Stadımız da taraftarımızın gücü bizi her zaman favori yapıyor ama bu avantajı kaybetmemek için sahada her zamanki özverimizden ödün vermememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Futbolcular da Aytemiz Alanyaspor’un yakaladığı form grafiğine karşı ekstra motive olurken, hem zorlu bir engeli daha aşmayı hem de Trabzonspor maçında hak etmediklerini düşündükleri mağlubiyeti telafi etmeyi planlıyorlar.