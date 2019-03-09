Fenerbahçe, Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak deplasmanda yine kazanamazken teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, yenilgiyi hak etmediklerini belirterek "İlk yarının 20 dakikası %70 topla oynadık. Sonrasındaki 25 dakikada kötüydük. 2. yarıya değişiklikle başlayıp kontrolü elimize aldık. Girdiğimiz pozisyonlar var ama bunu yapamazsanız rakip sizi cezalandırır. Hak ettiğimiz bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Futbol birlikte oynanan bir oyun. Nasıl golü kaçıramıyorsan ve yiyorsan, nasıl atıyorsan takım olarak değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.
"ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"
Yanal, zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe zorlu bir dönem geçiriyor. Takım kurgusundaki birtakım oyuncuları kullanamamanın ve formda oyunculardan uzak kalanların bizi etkilediğini düşünüyorum. Şu an oyunumuzun sonucunu alamadığımızı ama böyle oynamaya devam edersek alabileceğimizi düşünüyorum. İyi oynanan zamanın ikinci yarıda uzun olması heyecanımızı artırdı ama sonucu alamadık. Geriden çıkarken top kaybı fazlasıyla vardı. 25. dakikadan sonrası çok fazlaydı, rakibin oyun ritmi bulmasına sebep oldu. Bazı oyuncularımız burada oynamanın ağırlığını kaldıramıyorlar, Fenerbahçe forması giymek kolay değil."
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