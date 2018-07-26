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Yanan fabrikanın sahibi, maddi yardım önerisini reddetti

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çıkan yangında küle dönen fabrikanın patronu Köksal Sarı, üyesi olduğu derneğin başlattığı 50'şer bin TL'lik destek kampanyasında toplanacak paraları kabul etmeyeceğini açıkladı. Sarı, "DÖSİAD'ın 50 bin TL'lik yardım bağış kampanyası tamamen firmamızın ve şahsımın dışında gerçekleşmiştir. Firmamız kendi imkanları ile bu durumu atlatacak durumdadır" dedi

26.07.2018 - 12:26 | Güncelleme: DHA

Antalya OSB'de geçen pazartesi günü elektrik aksamındaki arızadan çıktığı tahmin edilen yangında tamamen küle dönen 20 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın yeniden inşa edilerek üretime kaldığı yerden devam etmesi ve bugünkü şartlarda hem personelinin korunması hem de olası maddi zorlukların aşılması amacıyla iş dünyası harekete geçti. Köksal Sarı'nın da üyesi olduğu 130 üyeli Döşemaltı Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD), destek kampanyası başlattı. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer dün yaptığı açıklamada, isteyen işadamlarından 50'şer bin lira toplanacağını açıkladı.



"YARDIMI KABUL ETMEYECEĞİZ"

DHA'nın haberine göre, kampanyadan haberdar olan Köksal Sarı, iyi niyetli bu düşünceden dolayı teşekkür etti ancak yardımı kabul etmeyeceğini kaydetti. Sarı, "DÖSİAD'ın 50 bin TL'lik yardım bağış kampanyası tamamen firmamızın ve şahsımın dışında gerçekleşmiştir. Firmamız kendi imkanları ile bu durumu atlatacak durumdadır. Dolayısıyla, herhangi bir dernekten veya firmadan talebimiz olmadığı gibi böyle bir yardımın kabul edilmesi de mümkün değildir. Firmamız kazanç üzerine kurulu ve sektöründe söz sahibi bir konumda olup, bu tür olaylarda yardımla zararın kapatılması gibi bir durum da söz konusu değildir. Haberimiz olmadan böyle bir düşünceye sahip iyi niyetli arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz" dedi.

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