Yanan otomobilde uzun namlulu silahlar bulundu
Arnavutköy'de boş bir arazide alev alev yanan otomobilin içinde uzun namlulu silahlar bulundu. Yangın, 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi
Giriş: 22.12.2023 - 19:35 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:37
Arnavutköy'de iddiaya göre; silah sesi duyan vatandaşlar boş araziye baktıklarında bir otomobilin yandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında otomobilin içerisinde 2 adet uzun namlulu silah olduğu görüldü.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.