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Yanan sürat botu sulara gömüldü

İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinden denize açılan 6 metrelik sürat botu alevlere yenik düşerek battı. İçerisinde bulunan 2 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Bodrum

Akyarlar mahallesine 2 mil uzakta 6 metrelik bir sürat teknesi bir anda alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler teknenin tüm gövdesini kapladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yanan teknenin yanına giderek teknede bulunan 2 kişiyi sağ salim tekneden aldı. Söndürme tekneleri ile müdahale edilen tekne bir süre sonra sulara gömüldü. Tekneden çıkan alev ve dumanlar Bodrum ve Yunanistan’ın Kos adasından da görüldü.


Öte yandan önceki gün ise Datça - Kos arasından ise bir tur teknesi alev alev yanmıştı.

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