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Haberler Gündem 3. Sayfa Yanarak ölmüş halde bulundu
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Trabzon'da sır ölüm! Motosiklet tamircisi, yanarak ölmüş halde bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, gece evine dönmeyen motosiklet tamircisi Muammer Yardım, aramaya çıkan ailesi ve yakınları tarafından yanmış halde bulundu

Yanarak ölmüş halde bulundu
Sır ölüm! Yanarak ölmüş halde bulundu
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AA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, ailesinin ulaşamadığı kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

İlçede yaşayan motosiklet tamircisi Muammer Yardım'ın (59) gece evine dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı.

Yardım'ın en son birlikte görüldüğü kişilerle irtibata geçen aile, Sarıtaş Mahallesi'nde Muammer Yardım ile motosikletini yanmış halde buldu. İhbar üzerine emniyet ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi.

Yardım'ın cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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