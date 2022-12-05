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Endonezya'da Semeru Yanardağı faaliyete geçti: Yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından bölgedeki yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

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  • Yanardağ harekete geçti: 2 bin kişi tahliye edildi

    Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından civardaki köylerde yaşayan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

     

     
  • Yanardağ harekete geçti: 2 bin kişi tahliye edildi

    BBC'nin haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Semeru Yanardağı'nın etrafındaki köylerde, aralarında çocuk ve yaşlıların olduğu 1969 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

     

     
  • Yanardağ harekete geçti: 2 bin kişi tahliye edildi

    Civardaki 6 köyün etkilendiği ancak yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

     

     
  • Yanardağ harekete geçti: 2 bin kişi tahliye edildi

    Endonezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yanardağın neden olduğu kül ve dumanın hava trafiğinde herhangi bir aksamaya yol açmadığı ancak bölgedeki havalimanlarının dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

     

     
  • Yanardağ harekete geçti: 2 bin kişi tahliye edildi

    Semeru Yanardağı'ndan püsküren yoğun kül ve dumanın 1500 metre yüksekliğe kadar çıktığı ve alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığı kaydedildi.

     

     
  • Yanardağ harekete geçti: 2 bin kişi tahliye edildi

    Endonezya'da yanardağ alarm sistemi "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 seviyeden oluşuyor.

     

     
  • Yanardağ harekete geçti: 2 bin kişi tahliye edildi

    Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık 2021'deki volkanik patlamada 51 kişi hayatını kaybetmişti.

     

     
  • Yanardağ harekete geçti: 2 bin kişi tahliye edildi

    "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

     
  • Yanardağ harekete geçti: 2 bin kişi tahliye edildi

*Haberin görselleri Assoicated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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