Yanbian - Dalian Yiteng sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Yanbian, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Dalian Yiteng takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Yanbian 25 puanla 9. sırada, Dalian Yiteng 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Yanbian, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Dalian Yiteng, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 269 kodlu maçı oynayanlar; Yanbian galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Dalian Yiteng galibiyet oranı 0.00.

Yanbian önceki hafta Shanxi Jiayi mücadelesinde 3-1 kazandı.

Dalian Yiteng ise Qingdao Hainiu karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Yanbian, 12 gol attı ve 11 gol yedi.

Dalian Yiteng, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dalian Yiteng 9 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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