Yanbian - Liaoning Hongyun maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Yanbian, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Liaoning Hongyun takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 10:30. 28 puanlı Yanbian 11. sırada bulunuyor, Liaoning Hongyun 30 puana sahip ve 9. sırada. Yanbian son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Liaoning Hongyun son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 292 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yanbian kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Liaoning Hongyun sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Yanbian önceki hafta Guizhou Toro mücadelesinde 3-0 kazandı.

Liaoning Hongyun ise Shanghai Shenhua maçında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Yanbian, 13 gol attı ve 11 gol yedi.

Liaoning Hongyun ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Liaoning Hongyun, 15 gol atarken 26 gol yedi.

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