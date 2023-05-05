Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy!

AA

Muğla'da bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre, Milas ilçesi Çomakdağ Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında, evin içerisinde bulunan Nurten Dağdelen (53) ve oğlu Hüseyin Dağdelen (16) yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

Yangında 17 yaşındaki Perihan Dağdelen ise evden yaralı kurtarıldı. Dağdelen, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Hayati tehlikesi süren ve vücudun da ağır yanıklar oluşan Dağdelen, buradan da İzmir'e sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında anne ile oğlunun cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.