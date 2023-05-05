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Haberler Gündem 3. Sayfa Yangın faciası! Muğla'da alevlerin arasında kalan anne ve oğlu öldü! - Güncel haberler
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Muğla'da yangın faciası! Oğlu ile can veren annenin kızı ağır yaralı

Muğla'da bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerin arasında kalan Nurten Dağdelen ve oğlu 16 yaşındaki Hüseyin hayatını kaybetti. Yangından kurtarılan 17 yaşındaki Perihan ise ağır yaralı olarak İzmir'e sevk edildi

Yangın faciası! Muğla'da alevlerin arasında kalan anne ve oğlu öldü! - Güncel haberler
AA

Muğla'da bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre, Milas ilçesi Çomakdağ Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında, evin içerisinde bulunan Nurten Dağdelen (53) ve oğlu Hüseyin Dağdelen (16) yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA
Fotoğraflar: DHA

Yangında 17 yaşındaki Perihan Dağdelen ise evden yaralı kurtarıldı. Dağdelen, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Hayati tehlikesi süren ve vücudun da ağır yanıklar oluşan Dağdelen, buradan da İzmir'e sevk edildi.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında anne ile oğlunun cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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