Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgilere göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında başarılı bir operasyona daha imza attı. Ekipler tarafından TEM Otoyolu geçişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir tırda narkotik köpeği ile arama yapıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İHA'nın haberine göre tırda yapılan aramalar sırasında aracın kabini içerisinde bulunan 4 adet yangın söndürme tüpünün kapağı açıldı. Yangın söndürme tüpünün içinde uyuşturucu madde olduğunu gören ekipler tarafından tır sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Yangın söndürme tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette 19 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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