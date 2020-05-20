Yangında 5 kişi dumandan etkilendi - TEKİRDAĞ

Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın merdiveniyle evden tahliye edilen ve dumandan etkilendikleri belirlenen 5 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
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